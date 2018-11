in particolare, delle relazioni amorose "Sarà presentato domenica 25 “Di’ di no”, l’ultimo cortometraggio-denuncia realizzato dai ragazzi dell'Istituto Vaccarini di Catania nell'ambito di un percorso, avviato da anni all'interno della scuola catanese. Il cortometraggio è finalista al Festival internazionale dello spot sociale di Marano di Napoli, una grande soddisfazione per il team che lo ha realizzato, dopo aver ascoltato le testimonianze raccolte dallo sportello virtuale "Pari amore".- presso la biblioteca della scuola, è stato attivo lo sportello di ascolto gestito da docenti e studenti per la prevenzione della violenza sulle donne. Tutti - prosegue la docente - hanno partecipato a percorsi di formazione aperti al territorio, in collaborazione con associazioni ed Istituzioni, nella consapevolezza che la violenza di genere è innanzitutto un problema culturale. Hanno prodotto racconti, testi poetici, video, murales dedicati al valore della parità e del rispetto di genere".grande impegno; un cortometraggio realizzato anche grazie alla collaborazione di alcune associazioni che lottano contro la violenza sulle donne, in particolare Toponomastica femminile e Fnism-Catania, ed il Centro Antiviolenza Thamaia.