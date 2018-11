Una terapia che consentirà alla scrittrice catanese di attingere a piene mani a un groviglio di passioni, tradotte poi con la maestria della parola che plasmerà i personaggi dei suoi romanzi. La psicanalisi come cesura rispetto a un passato che ritorna e assume nuove forme e nuovi contorni. Sulla scena appariranno una serie di personaggi caleidoscopici che hanno segnato la vita reale e letteraria dell’autrice catanese: la madre Maria Giudice, il padre Giuseppe Sapienza, i fratelli e le sorelle, la vulcanica Modesta affamata di vita, il ruvido Carmine, la principessa Gaia, Tuzzu, Nina l’anarchica, la brigatista Roberta. Così l’attrice e regista Paola Pace accompagnerà la scrittrice in una discesa agli inferi per rinascere, alla fine del percorso, libera da ingombranti fardelli, pronta a imboccare il sentiero della ricerca della gioia.

Inoltre, professava un sesso libero, non condizionato né dal genere né da altri steccati mentali. Nel romanzo “L’arte della gioia” Modesta vive amori sia femminili sia maschili e questo già per il tempo faceva percepire questo personaggio come demoniaco. In più Modesta, man mano che va avanti, compie degli omicidi che sicuramente sono metaforici, ma io ho sentito un lettore di una casa editrice che non capiva perché mi appassionasse questo romanzo. “La protagonista è un’assassina”, ma ha detto. Ma allora non avrebbero dovuto pubblicare “Delitto e Castigo” di Dostoevskij.

E’ una Goliarda Sapienza indecorosa e libera quella messa in scena da Paola Pace nella doppia veste di attrice e regista. “Goliarda Music Hall” è l’affresco di una seduta di psicanalisi condotta con un metodo “scandaloso e carnale”, faticoso ma appagante. Lo spettacolo, in scena il 24 e il 25 novembre, è tratto dal romanzo “Il filo di Mezzogiorno” che narra le vicende reali di Goliarda Sapienza e del suo psicanalista. Sul palcoscenico i due si confronteranno in un gioco conflittuale, doloroso e infine liberatorio.Goliarda Music Hall è tratto dal romanzo “Il filo di Mezzogiorno” nel quale Goliarda racconta la propria esperienza di psicanalisi con lo psicanalista Majore dopo aver subito degli elettroshock.Sicuramente la figura di sua madre è centrale. Per Goliarda è una figura di grande ispirazione, una persona alla quale si è sempre ispirata. Nei “Taccuini”, a un certo punto, scrive “se penso a una madre-madre sicuramente io ho avuto la fortuna di averla”. Maria Giudice è stata una figura importante, una socialista della prima ora, ha diretto diverse riviste ed era amica di grandi personaggi storici: è stata anche in carcere con Terracini e Pertini. Inoltre, è stata la prima donna a capo della Camera del Lavoro di Torino. Lo spettacolo inizia con un comizio che la madre tiene a Palermo in seguito all’assassinio del sindacalista Orcel. La madre è rappresentata in scena come un’ombra. Subito dopo, si vede Goliarda a letto, tra il sogno e la veglia, che parla con lei. Tra il sogno e la veglia perché nell’incipit del romanzo lei ha subito un elettroshock e gioca, da punto di vista letterario, con il piano delle lucidità e quello della visione e del ricordo.Sì a un certo punto lo psicanalista, che la invita sempre a ricordare e andare indietro per potersi liberare di una serie di oppressioni dell’anima che non la fanno rifiorire alla vita reale, le fa alcune domande sulla sua infanzia e quando poi Goliarda parla della madre lo psicanalista le dice “allora lei vuole scrivere come sua madre?”. E lei risponde: “Sì voglio scrivere come mia madre, ma lei scriveva di politica: io voglio scrivere romanzi”. La differenza vera è questa: la madre dedicò tutta la sua vita alla politica, Goliarda era un’artista”.Io nel 2007 ho messo in scena la prima parte de “L’arte della gioia” fino all’arrivo a Catania. Modesta è un personaggio favoloso che tutte le donne dovrebbero conoscere perché è di grande ispirazione. Questa “carusa tosta”, che nasce ai piedi dell’Etna e poi, a mano a mano che va avanti nella vita, si affranca da tutta una serie di tabù mentali per accedere a quella serenità con se stessi che Goliarda chiama “gioia”. Che è la gioia di essere liberamente se stessi. Nello spettacolo Modesta c’è in un solo momento, a metà dello spettacolo, c’è una sorta di flashforward in cui si vede, in maniera anche buffa, Goliarda al bar e con una sua proiezione, visto che nello spettacolo si oscilla continuamente tra ricordo e realtà. Si vede Goliarda in abiti estivi anni 60 molto colorati, seduta al tavolino di un bar che parla con il pubblico. Questo momento è tratto dal libro “Elogio del bar”. Goliarda pensava che il bar fosse un luogo interessantissimo dove riconoscere la vita, l’umanità e potere scrivere liberamente. Subito dopo le faccio recitare la parte tratta da “L’arte della gioia” nella quale parla dell’età della donna e parla dei 50 anni come “età bellissima bistrattata dai poeti e dall’anagrafe”.Ho paura che questo sia un topos della letteratura e temo non si fermerà mai sia perché “nessuno è profeta in patria” e perché purtroppo tantissimi grandi scrittori sono stati riconosciuti dopo la morte. Penso a Tomasi di Lampedusa con il suo Gattopardo. Questo è da scrivere al fatto che molti scrittori sono talmente avanti che sconvolgono la società coeva e sono capiti e apprezzati dopo, quando la società è pronta, ma spesso l’autore non c’è più.Sicuramente una cosa inaccettabile per la società italiana del tempo era il suo anticlericalismo. Un fatto che in Italia ti mette al bando.Diciamo che i personaggi sono Goliarda e il suo psicanalista. E’ un rapporto conflittuale che poi si trasforma in un rapporto passionale. Nella realtà lui fu anche espulso dalla Società degli psicanalisti italiani perché come terapia andarono oltre e in qualche modo ci furono dei rapporti carnali oltre a quelli legati alla parola. Questa è una storia vera che lei narra nel romanzo “Il filo di Mezzogiorno”: lei, indebolita dagli elettroshock perde un po’ la testa per lui che prima si dà e poi si nega come se ritornasse con i piedi per terra e la riportasse alla realtà mettendo degli stop, dicendo dei “no”. Questa cosa, lì per lì, la turba profondamente. E’ vero che, di contro, visto che nella vita le cose non vanno mai in un unico senso, la psicanalisi le servì moltissimo e, in un certo senso, aprì il coperchio di questo grande vaso comunicativo. Infatti, dopo la psicanalisi lei inizio a scrivere tantissimo.