tanta paura in alcuni automobilisti che transitavano lungo la Catania - Gela. Una rivolta che gli addetti sapevano sarebbe esplosa prima o poi dopo che, a seguito dell’aggiudicazione del nuovo appalto e del minor costo dello stesso, i servizi sono, come era prevedibile, diminuiti.le competenze nei meriti fra i “vincitori” dei vari lotti, che hanno creato lacune nei servizi e diminuzioni degli stessi. Nella mensa, ad esempio, è rimasta solo una linea di distribuzione. Ciò significa che tutti gli ospiti devono attendere la somministrazione dei pasti che avviene da solo una persona per tutti gli ospiti.carenze amministrative, dovute a loro dire, dalla diminuzione di personale all’interno del Centro di accoglienza. Altri invece sono scesi in strada per denunciare, a loro dire, le lungaggini circa il rilascio dei documenti e le lunghe attese per accedere all’audizione presso le commissioni territoriali.in sosta vicino al centro. Vetri rotti, fiancate e cofani presi a bastonate e una sassaiola verso le auto in transito lungo la statale, circostanze queste che hanno costretto le forze dell’ordine a deviare il traffico lungo la SS385 per scongiurare ulteriori danni a persone o cose. Alcune auto in transito sono state circondate e per i conducenti molta è stata la paura. Si attende intanto che la prefettura coordini le forze dell’ordine per riportare alla normalità il transito lungo la statale, palcoscenico ormai noto di tutte le rivolte degli ospiti del CARA di Mineo.