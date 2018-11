Una presa di posizione forte per far comprendere "all’opinione pubblica il grave pericolo - scrivono in una lunga nota i componenti del direttivo della Camera Penale di Catania - che corre il Processo Penale a fronte della proposta di bloccare il decorso del termine della prescrizione a partire dall’emissione di una sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione che di condanna".. Ma i penalisti catanesi si chiedono: "È davvero così?" "Se così fosse - scrivono - il rimedio sarebbe peggiore del male. Se entrasse in vigore una norma quale quella proposta - spiegano - il momento della concreta applicazione della pena verrebbe innegabilmente a slittare avanti nel tempo, senza limiti o confini, applicandosi per fatti ormai cronologicamente lontani e in una diversa fase della vita del soggetto consapevolmente dimenticando il principio rieducativo che questa, per chiara lettera della nostra Carta Costituzionale, deve avere".Si parlava di tutela delle persone offese. "Il tempo, ed il suo trascorrere, - scrivono ancora i penalisti - condannano proprio le ragioni delle persone offese: esse, infatti potranno vedere riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno solo dopo la conclusione del processo penale".Ed allora "è proprio necessario e utile un allungamento di questo periodo?", continuano a chiedersi i componenti del direttivo dell'organismo dedicato alla memoria dell'avvocato Serafino Famà.che anche il processo è una pena, per chi lo subisce e per chi spera di trovare giustizia per i danni patiti; allargare indefinitamente questa Pena, fuori da ogni principio di ragionevolezza, significa abbandonare la certezza dell’indicativo per coniugare tutto all’infinito".