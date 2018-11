Dall'inchiesta “Smack forever”, condotta dalla Dda di Catania, emergono contatti tra il gruppo criminale dei Laudani ed alcuni candidati alle amministrative giarresi del 2016. Non però elementi di prova che testimonino accordi o voto di scambio. E' il 26 marzo del 2016, appena quattro giorni dopo le dimissioni del sindaco Roberto Bonaccorsi, quando Liotta viene intercettato mentre conversa delle ormai prossime amministrative con uno dei sodali, Giuseppe Musumeci, detto “u ciciraru”. Il boss spiega all'affiliato la necessità di riuscire a determinare la vittoria di un candidato per poi passare all'incasso.Alessandro Liotta: ....Peppe! Ascolta! Uno deve essere int... Io che capisco, di politica?Giuseppe Musumeci: vabbè, ma a noialtri che cavolo c'interessa?Alessandro Liotta: ma è l'intelligenza, no? Se non hai intelligenza... a questa tavola rotonda... Con chi la state facendo questa tavolata?Giuseppe Musumeci: mah?Alessandro Liotta: dice: per questo, per l'Assessore, per il co...Giuseppe Musumeci: e chi lo sta dicendo?Alessandro Liotta: ...ascolta, te lo dico io chi fa il Sindaco e chi fa l'Assessore!Giuseppe Musumeci: bravo, bravo... e quando veniamo ti devi mettere alla pecorina per di piùAlessandro Liotta: è normale, no? Ora lui...Giuseppe Musumeci: (parla sottovoce, incomprensibile) ...soldi ne busca tantiAlessandro Liotta: non solo, con la ditta che io sto aprendo...Giuseppe Musumeci: certo!Alessandro Liotta: ...appalti, cose...Alessandro Liotta: bravo! La mafia è lavoroGiuseppe Musumeci: bravo, stopAlessandro Liotta: lavoro. Quando si prende...Alessandro Liotta: camminando, i cristiani a mangiare. Se non mangiano...Giuseppe Musumeci: ma che fai?Alessandro Liotta: in un Comune bruciato come questo...Giuseppe Musumeci: ...incomprensibile... devi andare a comprareAlessandro Liotta:certoGiuseppe Musumeci: ...incomprensibile... i cristiani che vanno là, al momento di dare il voto, fanno la fotografia e appena esci 50 euro nella tasca!Alessandro Liotta: certo!Giuseppe Musumeci: ...incomprensibile... si mette là con un mucchio di soldi, buk, buk ...incomprensibile... così si viene eletti! Non con la bocca! Con la bocca non si fa niente! Ti dicono si, si. Poi viene quello, ti porta 50 euro, prendi e glielo dai a quello!Salvatore Nicotra: ...incomprensibile... pazzo (in dialetto: "scattiato", n.d.r.) facciamo salire a questo qui (nel senso di far eleggere, n.dr). Perché questo qui, oltre per dire che a me mi sta dando il pensiero, perché già mi ha dato 5000 euro, tè, mandali in galera, già ce li ha dati...Alessandro Liotta: ce li ha dati! Io non ho questi impegni, eravamo, già era discussione chiusa...Salvatore Nicotra: compare, ma oltre a questo qui, per dire, se ci serve, che ci serve a questo lo troviamo. A chi trovi?Alessandro Liotta: “Ascolta tu glielo devi dare agli amici nostri, Michele! Che cavolo siete pazzi? Gli date... ci date ai santapaoliani?”.