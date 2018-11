Eppure l’inchiesta dei carabinieri fa ben capire che invece Carmelo Placenti con Cosa nostra c’entra eccome. Insieme ai due fratelli Vincenzo e Giuseppe Gabriele - si legge nell’ordinanza del Gip Pietro Currò - avrebbe costituito una sorta di triunvirato dello storico gruppo di Lineri, frazione misterbianchese. Ed è lo stesso Carmelo Placenti a spiegare in una intercettazione del 2012, mentre parla con Emanuele Trippa finito in manette stanotte, la “mentalità” che serve per avere la “duranza” (il giudice lo traduce: “Il segreto per poter continuare ad operare indisturbato”). “Sono durato perché ho cominciato a capire…”, dice Placenti a Trippa. Ma a quanto pare la strategia di immersione non è servita questa volta perché i tre fratelli - specialisti della mafia per il gaming on line - sono finiti in gattabuia la scorsa settimana. Colpa anche delle rivelazioni del siracusano Fabio Lanzafame, ormai battezzato pentito delle scommesse, che ha blindato l’inchiesta coordinata dai pm Giuseppe Sturiale e Marco Bisogni.Il mondo delle scommesse abusive e illecite, in punta di codice, non prevede certo le stesse pene previste per droga, estorsioni o altri reati cardine della criminalità organizzata.E in particolare a Castelvetrano, nel trapanese. È anche grazie alla parentela con i Santapaola che i Placenti possono dialogare con personaggi di tale levatura criminale. Sono immortalati contatti diretti con Francesco Guttadauro, nipote prediletto della primula rossa Matteo Messina Denaro. Ciccio Guttadauro non è un personaggio da poco: è figlio di Rosalia, sorella del super latitante, sposata con Filippo Guttadauro, fratello di Giuseppe, capo mafia di Brancaccio. Insomma parentele di “prestigio criminale”.Dal filmato, fornito oggi dai carabinieri alla stampa, si notano due persone in giacca nera incontrare altri due soggetti, uno di questi ha una felpa bianca. “Quello con la felpa bianca è Francesco Guttadauro”, ha spiegato Salvatore Del Campo, comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania. Ma è negli atti della magistratura che è descritto nei minimi particolari quell’incontro mafioso che ha come obiettivo quello di poter espandere gli affari del boss di Castelvetrano anche nel settore delle scommesse online.: sono le 13.21 del 4 novembre 2011, quando è immortalato l’arrivo di una Mercedes Coupé con a bordo Francesco Guttadauro e Carlo Cattaneo che restano in attesa. Mentre i due “castelvetranesi” erano in attesa, gli inquirenti hanno registrato una serie di telefonate tra Bartolo Augusta e Alfio Saitta inerenti proprio l’appuntamento (“Stanno scendendo i carusi”). Intorno alle 13.33 i due catanesi sono arrivati in sella a uno scooter SH 300 e hanno raggiunto i Castelvetranesi in via D’Annunzio. I quattro si sono salutati con il bacio sulle guance - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare - e poi dopo un breve scambio si battute sono saliti a bordo della Mercedes.. "Ricordo che se ben ricordo nel 2011 - si legge in un verbale del 2015 - i fratelli Piacenti mi dicevano che avevano aperto un sito internet di scommesse e giochi come il poker texano o altri d'azzardo con il quale guadagnavano molti soldi. In particolare ricordo che gli stessi mi dissero che per tali ragioni erano in società con il nipote di Matteo Messina Denaro. I Placenti sono lontani cugini dei Santapaola cioè della famiglia mafiosa Santapaola, e così hanno avuto accesso ai rapporti con il nipote di Messina Denaro per l'affare delle scommesse. Il nipote di Messina Denaro si chiamava Francesco Guttadauro, e per quanto mi dissero era figlio della sorella di Messina Denaro, ed una volta venne a Lineri ma io non l'ho conosciuto”.