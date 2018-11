Questo il commento a caldo del sindaco di Misterbianco, Nino Di Guardo sul ciclone giudiziario che ha investito l'ormai ex esponente della sua giunta comunale. "Quanto accaduto comunque è un fatto personale e privato che riguarda Santapaola - aggiunge - e non inficia la vita amministrativa del Comune di Misterbianco, che si è sempre distinta per la lotta al malaffare e alle mafie. Mi auspico che il vicesindaco possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati".. Anche se penso che non è una parentela a etichettare l'integrità di una persona", commenta Il sindaco di Misterbianco."Ribadisco che ignoravo di questo rapporto di parentela, ma comunque avrei potuto rifletterci", chiosa il sindaco."Nella politica a Misterbianco serve l'immediato e radicale rinnovamento che invochiamo da tempo. Il fallimento di chi da anni guida e decide per questa città è sotto gli occhi di tutti. Non per questo però - afferma il consigliere comunale - davanti alle gravi accuse e all'arresto del vicesindaco Carmelo Santapaola, faremo lo sciacallaggio che invece è stato costume di qualcuno in passato. La legalità per noi è un presupposto, non una bandiera da sventolare quando conviene".“la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario a Misterbianco alla presenza del sindaco Antonino Di Guardo, al quale chiede di riferire in Aula sulla gravità dei fatti che hanno coinvolto un esponente della sua giunta. Il sindaco del Pd, al quale Santapaola con la sua lista ha dato un importante contributo per la sua rielezione alle scorse amministrative, e la sua maggioranza prendano atto che quanto accaduto getta una pesante ombra sulla giunta comunale e per questo ci aspettiamo che traggano le opportune conclusioni”.