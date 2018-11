al centro dell'inchiesta su mafia e scommesse online, è sottolineata dalla Procura di Catania con intercettazioni agli atti dell'ordinanza del Gip Pietro Antonio Currò. C'è l''adesione' di Vincenzo Placenti, si legge tra le 220 pagine del provvedimento, al suo interlocutore che si lamenta del costo del conto di una cena al ristorante: "gli mando due 'picciotti' e gli faccio levare tutto.. ogni colpo di pistola - gli dico - dateglielo in testa.. e i soldi li tenete voi".Ed è Carmelo Placenti ad affermare che "no... non fanno male... dice 'anche i bambini'? Sì pure i bambini!... perché hanno il sangue di sbirro come al padre!". In un'altra occasione, nell'ambito di un contenzioso sulla vendita illegale di botti d'artificio, è sempre Carmelo Placenti ad essere intercettato e sentito mentre dice: "... a questi glieli devo ammazzare a tutti... man mano che si prendono e si buttano nella sciara!". (ANSA).