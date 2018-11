, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dell’attività di spaccio di stupefacenti, nel rione villaggio Dusmet, ha proceduto al controllo di un soggetto, da subito identificato per il pregiudicato Belviso Gaetano, intento probabilmente a vendere la droga ad un potenziale acquirente.in mano ha cercato di ingerirlo, ma gli agenti, sono riusciti ad intervenire in tempo, recuperando così 3 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina.e sequestrare ulteriori 22 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di circa 9 grammi, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, presunto provento dell’attività illecita. Inoltre, nell’abitazione del malfattore, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto 24 cartucce calibro 38 che sono state sottoposte a sequestro. Espletate le formalità di rito, Belviso Gaetano è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.