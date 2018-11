Montepalma, Belsito, Poggiolupo, Serra, quella è cosa nostra”. Una spartizione della città di Misterbianco, fatta dentro una fiat Bravo l'11 maggio del 2012, a parlare è Vincenzo Placenti, ritenuto elemento di spicco del clan Santapaola, insieme a lui c'è il futuro vicesindaco di Misterbianco, Carmelo Santapaola (IL PROFILO) , attuale colonnello del Pd, in quel momento sospeso tra gli interessi della “famiglia” e Angelo Lombardo. Ma pronto a battere i pugni sul tavolo. “Io sono valore aggiungo – dice Santapaola – toglici duemila, mettiglieli ddabbanna e sono quattromila e hai perso! Che mi stai raccontando a me? Gli ho detto, io non sono nelle tue liste, non è che sono con te! Bongiovanni, quelli là, sono arrivati secondi dopo noialtri, allora che spacchio vogliono? Gli ho detto m'attocca a me! Lui, un po' c'è rimasto male”.che aggiunge: “Ormai non si può tornare indietro perché ho firmato”. Santapaola, cugino di Placenti, parente del boss Nitto, è vicesindaco, sostenuto da una lista che porta il suo nome, “Santapaola”, mai era accaduto nella storia di Catania. Le cimici registrano grasse risate. Placenti, colui, che, secondo la Procura, è il capo dell'organizzazione, chiosa: “Figlio di sucaminchi, ormai è peggio per loro”.Alfio, se arrivano ad invitare qualche famiglia grossa ora il capofamiglia nooo, a tutta la famiglia”, dice Placenti. Insieme organizzano i festeggiamenti e poco dopo Carmelo Santapaola scende dall'auto.– intanto mi è piaciuto, che già sulu sulu si è preso le cose di cui avevamo già parlato noialtri, opere pubbliche, giardinaggio, con questo, scoppi economicamente, hai capito?”. “Scuole, piazze – aggiunge Placenti – tanto la ditta è dello Zio Giovanni, ci metto mio padre, ti ci metti tu, caso mai ci mettiamo, ci mettiamo allo zio Giovanni pure, questo è un pazzo”., “quello là che assegna i turni con la tigna nel Comune di Misterbianco è infiltrato”avrebbe fatto licenziare “Riolo”. Carmelo Santapaola si sarebbe dimostrato “fedele”, non cedendo alle successive chiamate di Angelo Lombardo. Placenti dimostra di avere lunghe esperienze col Comune di Misterbianco, parla di Vito Santapaola, detto Tuccio, eletto consigliere nella lista Misterbianco libera con quasi trecento voti, cufino dei Placenti e di Carmelo Santapaola, “mio cugino”, dice Placenti, “ha tirato per le cose di mio padre, per il fatto dello sport, si sono presi l'assessorato allo Sport, l'assessore allo Sport e la compagnia di viaggi dda teatri!”.appalti comunali raggiunto dai Placenti grazie all'intervento del Santapaola: “Noialtri ora cosa facciamo? Noialtri dobbiamo fare la cooperativa, poi loro ci fanno vincere gli appalti”.FINE PRIMA PUNTATA