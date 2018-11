Stavolta, però, la certificazione arriva dalla lettera firmata dal ragioniere generale, Clara Leonardi ( LEGGI IL DOCUMENTO ) in cui non solo si legge che gli emolumenti ai dipendenti comunali non potranno essere corrisposti per ottobre, né per il futuro a meno che non cambi la situazione di cassa di Palazzo degli Elefanti. "Visti gli atti e documenti di ufficio - si legge - certifica che, allo stato attuale è sospeso, per mancanza di liquidità, il pagamento degli emolumenti ai dipendenti di questo Ente a far data dal mese di ottobre corrente anno"di un contributo di importo minore a quello richiesto dal sindaco Pogliese. In ogni caso, si legge nella nota dle Ragioniere generale, "Sì attesta che, pur in presenza della superiore disposizione, essendo i dipendenti dell'ente creditori privilegiati, tutti gli emolumenti scaduti o a scadere Non subiranno alcuna decurtazione e saranno erogati non appena l'amministrazione avrà l'effettiva disponibilità finanziaria di cassa".