l'ex ministro, andati in onda su Report nella trasmissione sullo stato di salute dei Comuni e sul dissesto di quello di Catania. L'ex sindaco, oggi consigliere comunale, è fuggito dai microfoni del collega Bonaccorsi che ha tentato, invano, di strappargli una battuta. Salvo poi, ancora una volta, affidare la propria posizione alla propria pagina Facebook. Lo aveva già fatto in occasione della richiesta di dichiarazione di dissesto, quando ha deciso di intervenire sul popolare social per disertare, poi, la seduta di consiglio comunale convocata appositamente per discutere del default.rapporti con l'ex dirigente Salvo Cocina, che ha lasciato la direzione nettezza urbana sbattendo la porta, dopo alcuni pressing da parte dello stesso primo cittadino. Al centro della "difesa" di Bianco c'è la telefonata - registrata e nota a tutti, ormai, dopo l'esplosione del caso giudiziario Garbage affaire, che ha investito in pieno l'ex ragioniere generale Massimo Rosso, fedelissimo di Enzo Bianco, l'ex direttore della Nettezza Urbana, Leonardo Musumeci, e il funzionario Orazio Fazio - ricevuta proprio da Cocina.affermazioni rilasciate dall’Ing. COCINA alla trasmissione REPORT!", scrive Bianco, con tanto di maiuscole. L'ex sindaco ripercorre alcune tappe, dal licenziamento della Li Destri - dirigente dell'Ecologia, allontanata da Palazzo per un appalto e oggi sotto processo - alla richiesta di rotazione dei dirigenti alla quale Cocina non avrebbe ottemperato. Per Bianco il dirigente regionale avrebbe addirittura evitato di comminare sanzioni ai titolari dell'appalto dei rifiuti, la Ipi Oikos, per poi "sfogarsi" contro i commissari, nominati in seguito all'interdizione antimafia delle aziende.ancora sotto controllo dei proprietari privati, la Direzione Ecologia era QUASI CONNIVENTE, non comminava sanzioni, non controllava il servizio e addirittura i (non) sorveglianti comunali facevano assumere figli in quelle ditte. Quando i commissari prefettizi hanno assunto il controllo, sono stati ostacolati in tutti i modi, forse sperando di far tornare i proprietari privati - prosegue. Da questo nasce la MIA PRESA DI DISTANZA VERSO QUEI DUE DIPENDENTI e la richiesta di ottemperare alla rotazione del personale costantemente disattesa dall’ing Cocina. Che per giustificare la sua negligenza afferma falsità: nessuno ha mai chiesto di mettere al posto della Balsamo, il dott. Orazio Fazio che svolgeva mansioni diverse, sia prima che dopo la rotazione della funzionaria!".Report. Non sono teneri infatti molti dei commenti al rifiuto di concedere l'intervista alla trasmissione di Rai Tre per poi, però, parlare e abbondantemente sul social.occasione per fare luce sulla vicenda", scrive Fosca Pampanini. Poteva concedere l'intervista e far parlare le prove semplicemente anziché scappare. Aveva questa possibilità ma non l'ha seguita. Perché? Perché? Sono immensamente delusa. Spiegare con le prove scritte !!!lo deve a tutti quelli che hanno creduto in lei", aggiunge Simona Marzà. "Credo sia opportuno sgombrare il campo da tutte le fasi "poco chiare" della sua sindacatura. Credo altresì che i monologhi su Facebook non aiutano né lei né i catanesi a ritrovare la serenità e il rispetto che meritate", aggiunge Carmelo Santagati. E ancora "E perché ha rifiutato l'intervista allora!? Con un piglio che pare stesse parlando con un ragazzino maleducato peraltro!" - sottolinea Marika Lo Piccolo.