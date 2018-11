è il tema di un workshop destinato alle imprese che si terrà giovedì 22 novembre, dalle 17 alle 20, nella sede delle “Cantine Nicosia”, in via Luigi Capuana n. 65 a Trecastagni.società che presta consulenza direzionale alle imprese nell’ambito dell’organizzazione, della finanza e del controllo. Si tratta dell’ultimo appuntamento per la stagione 2018 di “Vite d’Impresa”, ciclo annuale di workshop pensati per imprenditori e manager che hanno voglia di crescere e confrontarsi.verrà posto l’accento sugli impatti che i nuovi investimenti esercitano rispetto alle dinamiche economico-finanziarie aziendali. Relazioneranno Mauro Juvara e Filippo D’Amico, partner di “CentoCinquanta”.Per partecipare all’incontro è possibile registrarsi dal sito www.centocinquanta.it o attraverso il link http://eepurl.com/dy7KHD