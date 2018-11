stamani i carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal gip Loredana Pezzino, su richiesta del sostituto procuratore Assunta Musella, nei confronti di 17 soggetti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni, furto in abitazioni e riciclaggio dei proventi illeciti mediante intestazioni fittizie di depositi e conti correnti. Tutti reati aggravati dalla finalità dell’agevolazione dell’associazione mafiosa. Tra i destinatari spiccano i nomi di Alessandro Liotta, ritenuto al vertice dell'organizzazione criminale, di Salvatore Nicotra, detto Turi da Macchia, storico esponente dei mussi di ficurinia, e Davide Indelicato, ritenuto il volto nuovo alla guida del gruppo dopo l'arresto di Liotta, nel febbraio del 2017, nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Bingo. L'operazione, denominata smack forever, prende il nome dal disegno a forma di labbra, con attorno la scritta forever, tatuato sul corpo di Giuseppe Musumeci, detto u ciceraru. Un simbolo di appartenenza ai Mussi.LE ESTORSIONI. L'attività investigativa, condotta dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre tra il 2016 ed il 2017, ha consentito di far luce su una serie di attività estorsive messe in atto dal gruppo criminale soprattutto nei confronti delle attività commerciale appena aperte. Tra gli episodi più allarmanti, sintomatici della spregiudicatezza del gruppo, il pestaggio di un commerciante giarrese che non aveva pagato il pizzo come richiesto. E poi minacce, intimidazioni con bottiglie incendiarie, nei confronti di chi ritardava la consegna del denaro. Il risultato di questo clima è chemolte delle vittime di estorsioni, tentate o consumate, perpetrate dal gruppo criminale, hanno deciso di chiudere i battenti, segnale inquietante del condizionamento ambientale che soffoca la crescita del territorio. L'indagine ha messo in luce anche gli accordi tra il clan Laudani e il clan Santapaola per la suddivisione dei proventi del pizzo. Quando un commerciante, taglieggiato da entrambe le fazioni, non pagava più nessuno degli schieramenti entrava in scena, secondo l'accusa, Roberto Bonaccorsi, recentemente finito in manette in flagranza di reato per estorsione ai danni di un imprenditore. Tra gli arrestati c'è anche Francesco Messina, ieri pomeriggio rimesso in libertà dal Riesame dopo l'arresto per estorsione.A fianco di Alessandro Liotta c'erano anche due figure femminili, entrambe “marchiate” sulla pelle con il simbolo del “musso”: la moglie Valeria Vaccaro e Sharon Contarino, accusate di estorsione e riciclaggio dei proventi illeciti. Entrambe fedelissime del boss giarrese Liotta. Era lui a gestire la cassa comune, tramite l'uso di prestanomi, a decidere furti, estorsioni ed a curare le pubbliche relazioni con gli esponenti delle famiglie di Piedimonte Etneo, Acireale e Catania. Ed era sempre lui ad essere incaricato a mettere pace ai dissidi che si creavano tra affiliati ed a provvedere al sostentamento economico dei detenuti del gruppo. Tra gli episodi documentati dai militari dell'Arma emerge anche la gestione, da parte del Liotta, delle assegnazioni degli alloggi popolari, che garantiva alle persone a lui più vicine o lucrando addirittura sui canoni delle locazioni. Non si faceva nessun scrupolo a sottrarre gli immobili ai legittimi assegnatari utilizzando anche modalità violente.Dalle indagini emerge come, durante le recenti amministrative del 2016, Alessandro Liotta ed il suo gruppo si fossero messi in moto per favorire l'elezione di taluni soggetti. Pur essendo emersi numerosi contatti con alcuni candidati ed il proposito del gruppo di attivarsi per promettere denaro e regalie varie, non è emersa la prova dello scambio di voti. In una delle intercettazioni il boss giarrese, nel tentativo di convincere un elettore a cambiare la sua preferenza di voto, gli intimava di dare il voto “agli amici nostri” e non “ai santapaoliani”.Nel giugno del 2016 si svolgevano le elezioni amministrative comunali per la nomina del nuovo Sindaco di Giarre e dei consiglieri comunali. Le indagini attestavano l’interessamento del LIOTTA e dei suoi sodali per la tornata elettorale, evidentemente finalizzato ad ottenere benefici futuri. Pur non essendo emersa la prova dello scambio di voti, preme evidenziare che le indagini attestano contatti con candidati, non meglio identificati, nonché il proposito del gruppo di attivarsi per promettere esigue elargizioni di denaro e regalie varie, per ottenere la preferenza elettorale da far pervenire a candidati “di comodo”. Il boss giarrese, nel tentativo di convincere un soggetto sconosciuto a cambiare la sua preferenza di voto, gli intimava di dare il voto “agli amici nostri” e non “ai santapaoliani”.Il gruppo era specializzato anche nei furti all'interno di appartamenti e proprietà. Tra quelli appurati nel corso dell'attività investigativa c'è anche quello perpetrato all'interno degli alloggi popolari di via Teatro, durante le fasi di costruzione. In quell'occasione vennero rubate ingenti quantità di materiale idraulico soprattutto caldaie e termosifoni, poi acquistate da ricettatori del posto.Emmanuel Bannò, Roberto Bonaccorsi, Sharon Francesca Contarino, Filippo Giuseppe Chiappazzo Del Popolo, Rosario Pietro Forzisi, Salvatore Greco, Davide Indelicato, Alessandro Liotta, Carmelo Mauro, Francesco Messina, Giuseppe Musumeci, Vincenzo Musumeci, Salvatore Nicotra, Giovanni Marco Oliveri, Massimo Pagano, Leonardo Patanè e Valeria Vaccaro.