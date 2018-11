Il Gip Currò ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare al termine dell'udienza di convalida dei fermi eseguiti dai carabinieri nel corso della maxi operazione congiunta con la Guardia di Finanza. Il Gip, che non non ha convalidato i fermi, ha disposto la detenzione in carcere nei confronti di Carmelo Placenti, Giuseppe Gabriele Placenti, Vincenzo Placenti e Cristian Di Mauro, ed ha invece stabilito gli arresti domiciliari per Orazio Bonaccorso, Danilo Maria Giuffrida, Simone Insanguine, Angelo Fabio Mazzerbo. Il Giudice per le indagini preliminari ha escluso per gli ultimi quattro indagati l'aggravante mafiosa dai reati contestati. Il Gip si è riservato di decidere sui sequestri delle varie sale scommesse (sulle misure cautelari reali i tempi per decidere dalla richiesta di convalida del pm sono più lunghi rispetto a quelle personali, ndr). La Guardia di Finanza ha posto i sigilli su diverse attività tra le province di Catania, Messina e Siracusa, mentre i carabinieri su una di Misterbianco.. "Le agenzie di scommesse controllate direttamente o indirettamente da Cosa nostra - scrivono gli investigatori - simulavano un’attività di trasmissione dati per la raccolta “on line” di scommesse, ma in realtà operavano la tradizionale raccolta “da banco” per contanti".assurgendo al primario ruolo di “bookmaker” in grado di imporsi nel mercato regionale del gaming con una rete commerciale di 8 master sotto i quali hanno operato 28 commerciali, 7 “sub-commerciali” e 20 “presentatori”.