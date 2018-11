, che si

Per la magistratura non ci sono dubbi, è Massimiliano Salvo, 'u carruzzeri', il capo del clan Cappello-Bonaccorsi che da mesi ormai è rinchiuso al 41 bis. Sabato il boss si è visto notificare dalla Squadra Mobile di Catania l'ordinanza firmata dalla Gip Maria Ivana Cardillo che ha messo fine alle ambizioni della cosca catanese nel mondo delle scommesse on line.IACONO: Ora dimmi una cosa, parliamo di ... quello là ... ora dobbiamo incontrare Massimuccio ... le carte le hai portate?BOSCO: si certo, li ho qua ... Rosolini e Ispica .. .IACONO: e PachinoBOSCO: eh ... Rosolini e Pachino, mi manca Ispica...IACONO: ma già le hai prese queste qua?BOSCO: le ho prese, la signora dice che di domenica ...incomprensibile...IACONO: va bene, per queste qua gli diciamo che già ... incompr... apriamo queste ....BOSCO: ouh già sono due..I due siracusani, infatti, discutono che "lui" aveva "già procurato cinque concessioni e che quindi - argomenta la Gip - potevano partire cinque sale scommesse. Ne servivano altre? Nessun problema, "lui", Massimiliano Salvo, le avrebbe acquistate.anche in compagnia di Luca Santoro (figura che emerge anche nell'inchiesta Gorgoni su rifiuti e mafia). A gennaio 2016 sarebbe avvenuta una riunione che poi i due aretusei commentano. E per gli inquirenti è una delle conversazioni che porta a ricondurre gli affari al nome di Massimiliano Salvo.lACONO: "Ma quello chi era, quello che poi si è seduto con voi ...e parlava li di scommesse, cose, anche? "BOSCO: questo è uno che ha due sale, qui, a Catania, parlava di... gli ha detto che ne deve fare,, mpare, subito un'altra di 300 metri, veloce, già..inc.. il locale, mi sono rimaste due concessioni per Catania e poi non ne devo aprire più perché le altre le ho aperte tutte con Salvuccio, ci sono tutti i paesi, tra il siracusano cinque e altre quattro, cinque, le compro per il ragusano. Poi gli ha detto vai lì, fatti dare questi 10.000 euro da quello che già li doveva portare oggi e versa tutti gli assegni, i soldi della settimana mettili di lato che poi quelli della sala vediamo come dobbiamo fare. Basta, di questo hanno parlato, poi gli ha spiegato ..inc.. l'appuntamento che ..inc.. tutti i pezzi importanti di Catania., che avrebbe gestito per suo conto due sale scommesse e pare ci fosse la possibilità di aprirne una terza. E non ci sono dubbi che il boss catanese impartiva precisi ordini al suo emissario-testa di legno.E in quell'incontro appare la figura di Fabio Lanzafame, lo specialista delle scommesse che con le sue dichiarazioni ha scatenato un terremoto in Sicilia, Calabria e Puglia. L'incontro avviene il 25 gennaio 2016 alla Gaming Group srl che secondo le misure camerali sarebbe riconducibile a Lanzafame. L'incontro è commentato ancora una volta da Iacono e Bosco.IACONO Antonino: si, siamo soci a 50% ma qual è la percentuale che ha LANZAFAME? .....Cinquanta con lui di tutto quello che abbiamo, vedi che è buono;BOSCO Salvatore: come? Buono èMassimo: una bella testa vero?Bosco: tutto una bella testa, intelligentissimo...;Massimo: si, si;Bosco:rimasto soddisfatto del grosso progetto che abbiamo fatto eh niente;Massimo: una bella testa, una bella testa, una persona molto intelligente...;Bosco: molto intelligente, preparato magari; Massimo: certo, certo...;Bosco: a disposizione tutto si è messo, la cosa giusta, sai proprio... un bel ragionare ha saputo fare;Massimo: sono contento, sono contento;Bosco: soddisfazioni, soddisfazioni mi ha dato soddisfazione per davvero, speriamo che mi parte questo lavoro, bello, una bella persona, una bella persona;Massimo: va bene, va bene, va bene;Bosco: e questo, io poi niente, quando ci deviamo...omissisi presenta a uno degli incontri a Catania, in cui è presente anche il cugino del boss Orazio Giovanni Castiglia, con un auto di lusso. La paura del boss è quella di attirare l'attenzione: "Presentarsi con il Ferrari... ma che è sciamunitu?"