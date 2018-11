Il primo è stato condannato recentemente in primo grado ad otto anni di reclusione nell'ambito della maxi inchiesta antimafia “I Vicerè”. Dopo aver gestito a lungo e con ottimi risultati per conto del clan il traffico di droga nell'area ionica, secondo il racconto del collaboratore di giustizia Giuseppe Liotta, già affiliato al clan Scalisi di Adrano, “Faloppa” avrebbe man mano assunto un ruolo predominante.E' quest'ultimo ormai a gestire le questioni importanti per il clan. A 40 anni Alessandro Liotta è il nuovo volto del clan operante nell'area giarrese, punto di riferimento delle sempre più giovani leve.Il giovane, fuggito da una comunità dopo aver vissuto situazioni familiari difficili, avrebbe incontrato Liotta alla stazione ferroviaria di Giarre, dove il 21enne, senza dimora, dormiva. Dopo averlo prima ospitato nella propria abitazione, “Faloppa” lo avrebbe assoldato nell'organizzazione. “Ho conosciuto un certo “faloppa” che ero con lui mi sono messo lui è il capo di Giarre e io sono con lui”, racconta Baglione ai magistrati. Quattro mesi, da agosto a novembre del 2015, in cui il giovane diventa l'ombra di Liotta. Un fiume in piena il suo racconto: dalla droga alle estorsioni, il nuovo collaboratore di giustizia descrive i luoghi degli incontri tra vertici e quelli dello spaccio. Una testimonianza che confluisce anche nell'inchiesta “Bingo”, che conduce in carcere nel febbraio del 2017 Alessandro Liotta. Durissima la sentenza pronunciata dal gup Anna Maria Cristaldi, che lo condanna in primo grado a 16 anni di reclusione. Oggi l'inchiesta “Smack forever” lo consacra alla guida del clan Laudani a Giarre. “The King”, come lui stesso si autodefinisce nel proprio profilo facebook.