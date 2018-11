Non a caso l'operazione scattata all'alba di stamani a Giarre è stata denominata “Smack forever”. A raccontare agli inquirenti il significato di quelle labbra rosse tatuate è Alessio Baglione, il giovane pentito, divenuto per mesi ombra del boss Alessandro Liotta. Sono proprio le sue dichiarazioni a dare il via all'inchiesta.Che è il loro ... una figura per loro importante per loro. E' il loro stemma”, questo il racconto di Baglione. Il 21enne, fuggito da una comunità, viene ospitato a casa di Liotta e costretto a tatuarsi quelle labbra sul fianco destro. Un vero e proprio rituale a cui non ci si può sottrarre.“E' un soprannome mi hanno dato che sono piccolino”, spiega ancora il collaboratore di giustizia. Il giovane consegna ai magistrati il lungo elenco di affiliati, “marchiati” con il simbolo. E naturalmente non può mancare il boss Alessandro Liotta, con le labbra impresse sul bicipite del braccio destro.E' il luglio del 2016 quando, in seguito ad un diverbio, Sharon Francesca Contarino, coinquilina dei coniugi Alessandro Liotta e Valeria Vaccaro, lascia l'abitazione portando con sé un'agenda, dei libretti postali, ed altra documentazione compromettente. Una reazione che spinge Liotta a valutare l'allontanamento della donna dal gruppo e la conseguente cancellazione del tatuaggio.Alessandro Liotta: no di mattina sono i tatuaggiSharon Contarino: domani di mattina?Alessandro Liotta: no però a te no a fartelo ma a levarteloSharon Contarino: no io non mi devo togliere nullaAlessandro Liotta: seee...Sharon Contarino: io non me ne tolgo tatuaggio!Alessandro Liotta: seee...Sharon Contarino: no, perché anche su whatsapp...Alessandro Liotta: allora vuoi... la vuoi detta una cosa?Sharon Contarino: io gli ho scritto "per sempre"... che è con l'infinitoAlessandro Liotta: lascia perdere... lascia perdere...Sharon Contarino: e io non me ne levo tatuaggioAlessandro Liotta: se se... lascia perdere...Sharon Contarino: a meno che me lo bruci tu con ...incomprensibile...Alessandro Liotta: io? No che c'entra, te lo fai modificareSharon Contarino: ma non esisteAlessandro Liotta: che c'entra di togliere?Sharon Contarino: ma non esiste, muoio io e muoio col tatuaggioAlessandro Liotta: col tatuaggio vedi che si muore onestiSharon Contarino: io sono onesta! io sono onesta!Alessandro Liotta: ah Sharon tu non sai nemmeno i significati...Sharon Contarino: no io lo so...Alessandro Liotta: delle cose che hai...Sharon Contarino: io ce l'ho... io lo so il significato delle cose che hoValeria Vaccaro: che non è...Alessandro Liotta: sei arretrata anche li!Valeria Vaccaro: ...non ti sta! ...no, non...Alessandro Liotta: no non è ...non non... non è cosa...Valeria Vaccaro: non gli addice più...Alessandro Liotta: Ecco brava!Alessandro Liotta: ti risulta a te che questo tatuaggio lo tengono quelli proprio di razza?Valeria Vaccaro: bravo!Alessandro Liotta: ci siamo?Valeria Vaccaro: tu non sei più di razza, bella!