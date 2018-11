Settimana numero undici, terza puntata. Si inizierà parlando di KIWI, con la ricetta della chef romana ANNA MARIA PALMA, che preparerà una stuzzicante SPUMA DI MOZZARELLA DI BUFALA E POMODORI SECCHI CON SALSA DI KIWI. Con lei, l’agronomo aretino AUGUSTO TOCCI e la nutrizionista leccese VALENTINA GALIAZZO sveleranno tutte le proprietà di questo frutto.Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef IVAN GIAVARINI da Brescia e la chef NICOLETTA LANCI da Latina si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della cucina siciliana: la PASTA CON LE SARDE. Per la rubrica “Piatto d’autore” lo chef romano MARCO BOTTEGA realizzerà dei gustosissimi CANNELLONI RIPIENI DI GORGONZOLA E RADICCHIO. Spazio anche alla creatività del maestro cioccolatiere MIRCO DELLA VECCHIA da Belluno, che preparerà una golosissima MOUSSE AL CIOCCOLATO.Terza “manche” per i nuovi protagonisti della PROVA DEL CUOCO: i concorrenti VALERIE CASTO da Lecce e ALESSANDRO GROSSO da Novi Ligure se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef JOSEPH MICIELI da Ragusa e GINEVRA ANTONINI da Roma.A giudicarli lo chef stellato DAVIDE PEZZUTO, l’esperta gastronomica NATALIA CATTELANI e - “giurato per un giorno” – il giornalista del Tg2 LUCA SALERNO.Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato coperto” di Novara.