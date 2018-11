Fino a oggi: la scelta del nome per il nuovo segretario, che ha trovato d'accordo praticamente tutte le anime che compongono l'arcipelago democratico, è il segnale che, a Catania, qualcosa si muove. Tutti o quasi compatti dunque - si segistra l'assenza di Giovanni Burtone - sull'ex sindaco di Biancavilla che riesce, da solo, a compiere una sorta di miracolo. Far dialogare e arrivare a un punto il Pd etneo. Le firme sono state già consegnate a Palermo. "È una cosa straordinaria - commenta Concetta Raia, ex deputata regionale ed esponente dell'area laburista del partito. La ricerca di un nome unitario ha richiesto uno sforzo - aggiunge - ma alla fine il risultato è arrivato".berrettiani, e barbagalliani - una figura garanzia di capacità amministrativa: Glorioso è stato sindaco di Biancavilla per dieci anni - che potrebbe, nelle intenzioni, compattare ciò che fino a ieri era diviso, separato, antitetico. "Quello di Pippo Glorioso è uno dei nominativi usciti ieri sera - continua Raia - ed è quello che ha messo d'accordo tutti, per il suo passato di amministratore, per la sua capacità di affrontare i problemi e per aver chiuso positivamente la sua esperienza di sindaco"., in attesa degli assestamenti regionali e nazionali. "Noi guardiamo all'unità - prosegue la ex deputata - almeno su Catania. Altrove non si sa. Questa candidatura non significa certo che le cose all'interno del partito si siano appianate - aggiunge - ma è di certo un buon inizio per un partito dove il dibattito resta acceso ma che ha intenzione di ritornare tra la gente e nell'agone politico. Un Pd che non è nella mente delle persone è un Pd che non esiste".di preferenze alle ultime Regionali. Glorioso è un nome "molto gradito" anche dall'"enfant prodige" democratico, che lo definisce "capace".