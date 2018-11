A seguito della dichiarazione del dissesto finanziario, Caltagirone sino a qualche mese fa, non ha avuto la possibilità di dotarsi di alcun bilancio stabilmente riequilibrato, condizione che, a breve avrebbe riportato l’Ente a dichiarare un ulteriore default.Massimo Giaconia, ha permesso quello che è stato definito un “miracolo finanziario”. Dodici bilanci presentati in meno di venti mesi di lavoro e un ultimo bilancio di previsione rigido ma realistico che ha ottenuto anche il plauso della Corte dei Conti e della città che qualche mese fa, grazie a questo lavoro serrato, è uscita finalmente dal baratro. In questi lunghi mesi il caso Caltagirone, che per la sua complessità era stato definito “il peggiore d’Italia” grazie al lavoro svolto, diventa invece il faro per tutti i Comuni italiani che vogliono scongiurare il dissesto o vogliono uscirne il prima possibile.una capacità di riscossione dei tributi esigua, oggi dice addio ad ogni debito pregresso, saldando ogni suo conto in sospeso con i propri creditori. L’Amministrazione comunale di Caltagirone ha portato a segno, riuscendoci, quello che oggi vorrebbero portare avanti tantissime altre Amministrazioni. La Capitale, si mormora, abbia chiesto di buttare un occhio sulle “carte” di Caltagirone, certamente lo farà Catania e moltissimi altri che con molta probabilità saranno invitati a Caltagirone nel corso di un forum a tema. Oggi, il Sindaco di Caltagirone ha indetto, come dicevamo, un’ulteriore conferenza stampa per dare un’altra “bella notizia” alla comunità caltagironese. Il Ministero dell’Interno, ancor prima che sul tema si pronunciasse il Tar, ha accolto la richiesta del Comune di Caltagirone (primo in Italia) di mutare l’orientamento che sin’ora aveva assunto sulla materia, lasciando nelle disponibilità del Comune ulteriori 16,3 milioni residuati dall’attività dell’Organismo straordinario di liquidazione che era riuscito a estinguere soltanto 12 milioni del debito complessivo.era di oltre 25 milioni di euro che grazie ai 16 milioni lasciati nelle disponibilità dell’Ente saranno sufficienti a coprire entro Dicembre ogni debito residuo, lanciando la città di Caltagirone nell’Olimpo dei comuni economicamente più virtuosi, dopo aver ottenuto la medaglia del comune più dissestato d’Italia.e per il quale ci siamo adoperati con una costante interlocuzione con lo stesso Ministero – ha detto stamani in conferenza stampa, al municipio, il sindaco Gino Ioppolo "Nel sottosegretario Stefano Candiani abbiamo trovato una persona capace di ascoltare e comprendere le ragioni e le legittime aspettative dei Comuni, che hanno bisogno di essere tutelati e non abbandonati a se stessi, dimostrando nel contempo serietà e sobrietà nell’azione di governo locale. Sinora i fondi residuati dall’attività dell’Organismo di liquidazione ritornavano al Ministero, con la conseguenza che i Comuni rimanevano con i conti in rosso ed erano quasi sempre costretti a dichiarare un secondo dissesto. Sulla questione avevamo proposto ricorso al Tar (che ha fissato l’udienza, ormai superata dalla decisione del Ministero, nel gennaio 2019) e, lo scorso 3 ottobre, la Giunta municipale, alla luce delle positive novità che maturavano a Roma, con una coraggiosa “Operazione – consapevolezza”, aveva già dato mandato ai dirigenti di avviare le trattative con i creditori. La buona politica e la buona amministrazione sono” conclude il primo cittadino Gino Ioppolo “ arrivate prima delle sentenze. I 16,3 milioni che restano nella nostra disponibilità ci serviranno per coprire una massa debitoria che, maturata nel periodo antecedente al 2012, ammonta adesso a 25,5 milioni.di euro: un’impresa non particolarmente complessa, che potrà permetterci di estinguere, ci auguriamo totalmente, i debiti del passato. Così Caltagirone, in questi anni di sacrifici costretta a mangiare pane e cipolla, potrà rinascere in pieno perché si aprirà una nuova stagione, quella in cui non pagheremo più i debiti ante 2012 col bilancio ordinario, ma potremo finalmente indirizzare risorse e investimenti per il rilancio della città”.