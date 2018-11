. Un triumvirato, rappresentativo delle diverse zone della Sicilia, si appresta a traghettare il movimento del Presidente Musumeci verso il congresso regionale del 27 gennaio. Così è stato deciso ieri sera durante la direzione regionale riunitasi a Catania alla presenza del Presidente Musumeci, dell'assessore alla salute Ruggero Razza del capogruppo Alessandro Aricò, e dei deputati Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giusy Savarino e Giuseppe Zitelli. Saranno l’onorevole Giuseppe Catania, il commissario della Camera di Commercio nissena Giovanna Candura e l’avvocato catanese Enrico Trantino a farsi carico dei delicati passaggi precongressuali. La road-map prevede la chiusura del tesseramento entro il 31 dicembre. Al momento non trapelano indiscrezioni circa il futuro coordinatore regionale ma, statuto alla mano, non si tratterà di un parlamentare.Nelle prossime settimane sono previsti invece i congressi comunali e provinciali. La direzione regionale del movimento è stata anche l’occasione per fare il punto sulla convulsa fase politica che precede l’appuntamento delle elezioni europee. Sul tavolo ci sarebbero almeno due opzioni: legarsi a Fratelli d’Italia, scelta che sembrerebbe caldeggiare il senatore Stancanelli, o stringere un patto con Salvini e diverse realtà federaliste (ipotesi più gradita all’assessore Razza). Il nodo sarà sciolto nelle prossime settimane.