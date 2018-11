A Siracusa il primo Regional Strategic Dialogue”

Rafforzamento della lotta contro il traffico illecito in Europa Sudorientale

organizzerà presso la sua sede di Siracusa il primo(Dialogo Strategico Regionale) sul traffico illecito in Europa sudorientale.ministri e funzionari nazionali dell’intera regione geografica, oltre che i maggiori attori regionali e internazionali impegnati nella lotta al fenomeno., tra gli altri, i seguenti autorevoli funzionari internazionali:, Direttore Esecutivo, INTERPOL;, Direttore Generale, Southeast European Law Enforcement Center (SELEC);, Capo dello Staff del Direttore Esecutivo, Europol, Direttore, Sezione Policy Affairs and Public Information - Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della droga e la Prevenzione del Crimine;, Già Vicedirettore dell’Unità Enforcement and Compliance, Organizzazione Mondiale delle Doganeè discutere con i leader politici e le diverse autorità nazionali, regionali e internazionali, le sfide poste dal traffico illecito nella suddetta area geografica, sviluppando al contempo nuove strategie di contrasto al fenomeno.Ilè organizzato dall’Istituto nell’ambito del suo progetto biennale di ricerca e assistenza tecnica sul "". Lanciato nel 2017, Il progetto è sostenuto da PMI IMPACT, un'iniziativa globale di Philip Morris International volta a supportare iniziative dedicate alla lotta al traffico illecito e ai crimini correlati.Maggiori dettagli su questo evento saranno condivisi nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Siracusa International Institute scrivendo all’indirizzo mail info@siracusainstitute.org