Da diciassette anni la giornalista del Corriere della Sera viene ricordata con un premio a lei dedicato. Sabato 24 novembre torna il Premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli. Al mattino le lectio magistralis dei premiati all'Università di Catania e la sera, al teatro Eliseo di via Vittorio Emanuele, la consegna dei premi.nel paese natale della giornalista, Dalle 18:30 saranno consegnati i premi: per la stampa estera sarà premiata Dina Ezzat, vice capo redattore del settimanale egiziano "Alahram Weekly"; il premio per la stampa Nazionale andrà a Fabrizio Gatt,i inviato de "L'espresso" mantre il premio per la sezione giornalismo siciliano emergente andrà a Stefania d'Ignoti, giornalista freelance specializzata in questione mediorientale.