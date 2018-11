dove alcuni residenti denunciano la presenza di numerose carcasse di automobili, probabilmente Panda della Fiat, abbandonate su un terreno incolto. "Abbiamo avvistato sia i vigili del fuoco che la polizia municipale - affermano alcuni residenti della zona che preferiscono rimanere anonimi per paura di subire qualche ritorsione - ma la situazione resta identica nonostante le segnalazioni".auto date alle fiamme, e per a presenza di questa vera e propria centrale di stoccaggio delle vetture incendiate. "attività illecite - concludono gli abitanti - alle quali qualcuno deve mettere la parola fine". Non solo: nell'area del quartiere periferico di Catania, vengono spesso scaricati rifiuti di ogni genere, inerti, ingombranti, materiali di risulta. Come immortalato nel video girato ieri da un abitante.giorno e in un'area circondata da case e abitazioni. Occorre bonificare - conclude - e istallare telecamere che possano impedire questo scempio".