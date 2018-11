Un “buco” di cui aveva già parlato il collaboratore Antonio Caliò ai magistrati. E che oggi conferma il pentito Mimmo Assinnata jr. Le rivelazioni del giovane rampollo paternese potrebbero mettere in subbuglio gli equilibri tra catanesi e calabresi nel traffico di stupefacenti. Il giovane boss, da un mese e mezzo entrato nel programma di collaborazione di giustizia, racconta: “Mio padre (Salvatore Assinnata ndr) chiamava Rocco “patrozzo”, era quello che ci riforniva di armi e droga in grandi quantità”.“Circa un anno dopo l’arresto di mio padre - racconta il giovane collaboratore - Massimo Amantea venne arrestato in Svizzera dove rimase detenuto per un anno con tale Giovanni, detto u padrino, figlio di Benedetta Bonanno”.Il fratello dell’uomo d’onore Franco Amantea avrebbe acquistato “circa 500 kg di marijuana e circa 15 kg di cocaina”. “Solo per la marijuana - racconta Mimmo Assinnata jr - eravamo debitori con Rocco di circa 500 mila euro”."Già prima di partire per la Svizzera Massimo Amantea aveva ceduto - spiega Assinnata jr - parte di questa droga ai Nizza di Librino e in particolare ad Andrea Nizza, quindi dovevamo recuperare soldi anche dai Nizza che avevano avuto tutta la cocaina e circa 350 kg di marijuana. Poi dopo la partenza e l’arresto di Massimo Amantea, io per recuperare i soldi da dare a Rocco ho ceduto ad Alessandro Alleruzzo circa 100 kg di marijuana, per me ne ho tenuti solo 10 kg e il resto l’ho ceduto a Carmelo Porto del clan Cintorrino di Calatabiano”. Insomma il giovane Assinnata avrebbe avuto rapporti con diverse famiglie mafiose, da Catania alla zona jonica.“Dunque per lungo tempo - spiega ai pm - ho avuto il problema di recuperare i soldi da dare a Rocco, anche se Rocco dai Nizza riscuoteva direttamente lui i soldi, mentre io li prendevo da Alessandro Alleruzzo”.“Una parte dei soldi che dovevo a Rocco non li ho mai dati perché in parte li ho spesi personalmente”.“Rocco mi diceva - racconta il pentito - per quella partita di droga ancora io gli dovevo circa 80 mila euro mentre Andrea Nizza gli doveva 170 mila euro”. E non è finita perché Rocco Anello avrebbe creato contatti diretti con la famiglia Santapaola di Catania per le forniture di droga. “Diceva di vantare crediti nei confronti di Saro detto u rossu di Catania”. Che altri non è che Rosario Lombardo, condannato più volte per mafia e droga.iniziano a preoccupare anche i boss di Catania.