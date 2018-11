, la città etnea resta nelle retrovie della hit, in compagnia di altre città del sud tra cui Napoli, Siracusa e Palermo. Tutto l'opposto di Bolzano, consacrata ancora una volta regina della vivibilità tra le grandi città italiane, ma è il nordest in generale a guidare la speciale classifica.i rifiuti, che pesano sulla qualità della vita dei cittadini. Ma anche affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. In caduta libera Roma, che perde numerose posizioni. Chiude la classifica Vibo Valenzia.