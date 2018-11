La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal Gip dopo l'udienza di convalida dei fermi eseguiti la scorsa settimana e che confluirono nella maxi operazione coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo. Nel dettaglio la Squadra Mobile, ha arrestatodella maxi inchiesta sul giro di scommesse on line ed eseguito l'ordinanza del Gip emessa nei confronti dei 13 fermati della scorsa settimana, 7 dei quali finiti in carcere e 6 ai domiciliari.. Clan che sarebbe quindi riuscito a infiltrarsi nel settore delle scommesse on line.associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, la truffa aggravata ai danni dello Stato, il riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni, nonché per il connesso reato-fine di truffa ai danni dello Stato in concorso con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cappello - Bonaccorsi, "consentendone - scrivono gli inquirenti - l’infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line".i Giudici per le indagini preliminari territorialmente competenti hanno applicato, su richiesta della Procura, la misura della custodia cautelare in carcere. Sequestrate anche 20 agenzie tra Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa.Giovanni Orazio Castiglia;Santo D'Agata;Andrea Di Bella;Francesco Nania;Antonino Russo;Salvatore Truglio;Salvatore Bosco;Salvatore Massimiliano Salvo;Santo Blanco;Francesco Bucceri;Domenico Caniglia;Orazio Castiglia;Angelo Cavalieri;Ivano Cavaleri;Christian Conte;William Crali;Federico Di Cio;Tiziano Di Mauro;Giuseppe Greco;Antonino Guasta;Massimo Iannelli;Luca Lima;Alessandro Rosario Lizzoli;Giovanni Minutola;Cristian Nania;Andrea Sterzi;Giorgio Tela.