che interviene sul dibattito scaturito all'interno dei Forza Italia all'indomani della kermesse di Muovitalia:è l’unica strada perseguibile e percorribile per chi ha ancora a cuore le sorti di un centrodestra che sia riferimento della buona politica e della buona amministrazione. Non lo dicono solo i numeri: ma anche gli attestati di stima e di fiducia che, quotidianamente a Catania come a Biancavilla e negli altri centri che ci vedono in prima linea, i cittadini ci rivolgono con forza. Il curriculum del sindaco Pogliese parla da solo: legittimato dall’esperienza e dall’investitura popolare che, nel corso degli anni, lo hanno reso punto di riferimento per il territorio e per le tante persone che ne hanno apprezzato la serietà e l’impegno.lontana dagli accordi di bottega - come quelli che il presidente dell'Ars vorrebbe stringere con il Pd - che hanno mortificato la nostra terra e incenerito le speranze dei giovani. I nostri valori sono altri: vanno nella direzione della coerenza e del merito. E non possono costituire oggetto di baratto. I nostri rappresentanti istituzionali non riescono più a parlare dei temi della gente, come la sicurezza, il lavoro, le tasse.Ecco, noi vogliamo portare al centro dell'agenda politica tutto questo, sottoscrivendo un metodo finalmente nuovo al quale Pogliese, giustamente, ci richiama".