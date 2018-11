Ogni minore ha diritto ad una famiglia, a vivere dignitosamente la propria infanzia ed è compito delle Istituzioni garantire che ciò avvenga: in tal senso occorre focalizzare l’attenzione su quanto le Istituzioni possano, e debbano, concretamente fare affinché si incentivino le politiche regionali e locali a sostegno della famiglia.

Nel corso della giornata è previsto anche, alle ore 11.00, un incontro presso l’Istituto di Istruzione Superiore "Lucia Mangano" di Catania, durante il quale gli studenti potranno rivolgere ai rappresentanti istituzionali domande e quesiti.

Via Beato Bernardo n.5) avrà luogo un incontro per discutere della concreta applicazione dei diritti dei minori nel nostro territorio, a quasi trent’anni dall’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989.Ippolito; il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Fulvio Giardina; l’Assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia del Comune di Catania, Giuseppe Lombardo;la dott.ssa Maria Virgillito, consulente a titolo gratuito per le attività di supporto alle competenze dell’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana.