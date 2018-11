Messina sarà nuovamente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Enrico De Masellis, così ha deciso, accogliendo la richiesta del difensore di fiducia Cristofero Alessi.“Ho creduto sin dall'inizio all'estraneità di Messina rispetto ai fatti contestati dall'accusa – dichiara soddisfatto Cristofero Alessi - Il tribunale della libertà, dopo aver valutato attentamente anche gli elementi a discolpa del mio assistito, mi ha dato ragione”. Secondo la Procura di Catania l'indagato avrebbe avuto, invece, il ruolo di fiancheggiatore di Tiziano Russo, 25enne, accusato di avere pestato prima l'imprenditore e di avergli poi intimato la consegna di un forfait di 50mila euro per gli anni precedenti in cui l'uomo non avrebbe pagato il pizzo, di 1000 euro al mese e del 2% degli appalti in corso. Il 25enne, assistito dall'avvocato Claudio Grassi, comparirà davanti ai giudici del Riesame il prossimo 22 novembre.“Attendo il deposito delle motivazioni e la chiusura delle indagini – dichiara l'avvocato Francesco Trombetta – prima di fare qualsiasi valutazione”. Le motivazioni del provvedimento del Riesame saranno depositate entro 45 giorni. Il 52enne era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dopo aver intascato 2000 euro in contanti dalla vittima. Quest'ultimo si era rivolto proprio a lui per ottenere un aiuto dopo aver subito la richiesta estorsiva di Tiziano Russo. Ma Bonaccorsi avrebbe rivolto all'imprenditore una nuova richiesta di denaro pari a 10mila euro per porre fine alla vicenda, 5000 euro da consegnare entro il mese di ottobre e l'altra metà entro Natale. Per i giudici sarebbero gravi gli indizi di colpevolezza a suo carico.