Zafferana si mobilita, scatta l'appello per una scuola d'eccellenza

Nei fatti si tratterebbe di un accorpamento, per questo è sul nascere un comitato popolare ad hoc: “Ti prego di partecipare – si legge in un invito pubblico – all’incontro il prossimo lunedì 19 novembre 2018 alle ore 18,00 nei locali del Plesso Matteo Maglia di Zafferana Etnea per discutere insieme dell’opportunità e della necessità di dare vita ad un Comitato spontaneo che abbia l’obiettivo diun diritto fino ad oggi negato”.“In questi anni – si legge ancora – abbiamo tentato, a più riprese e in più sedi, di garantire ai nostri figli che la “grande” esperienza vissuta in questa scuola elementare potesse avere continuità anche alle scuole medie”. E ancora: “La nostra scuola è riconosciuta a livello nazionale come un’eccellenza ma la politica sorda non ha permesso di garantire lo stesso percorso ai nostri figli dopo la quinta elementare. L’attuale Amministrazione Comunale – si legge – come la precedente, ha ostacolato contro ogni logica il naturale accorpamento con le scuole del nostro Comune”.