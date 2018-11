Segnali che nella coalizione siciliana (in FI specialmente) non tutto è al proprio posto. Per Diventerà Bellissima, alla fine, sale sul palco Giorgio Assenza, un’opzione che smentisce un omen nomem di troppo. Tra il detto e il non detto, il sindaco di Catania, ricorda tuttavia che chi è “assente ha sempre torto e che l’opzione di un patto del Nazareno 2.0 è semplicemente un’eresia”. Il riferimento è – manco a dirlo – a quanto detto ieri a Catania dal presidente dell’Ars, che vedrebbe come naturale “un’intesa tra FI e il Pd”.“La conferenza stampa di qualche esponente del mio partito al fianco della Boldrini e dei centri sociali – dice Pogliese – ha disorientato il nostro elettorato”. Il riferimento è ancora una volta al commissario siciliano di Forza Italia e alle uscite anti-Salvini in occasione della crisi Diciotti. Lo stato di salute del centrodestra passa dal porto di Catania. “Non voglio polemizzare con chi ha dato dello stronzo al mio leader, perché le mie opzioni di riferimento sono nei modelli unitari di Pogliese e Musumeci – dice Fabio Cantarella, uomo di riferimento della Lega in Sicilia – Perché se abbiamo avuto cinque anni di Crocetta al governo e per la scelta di Micciché di candidarsi presidente”.Nonostante le recenti conquiste della Regione e di Palazzo degli Elefanti, la nascita del governo giallo-verde ha minato la ritrovata unità del centrodestra nazionale. Popolari e populisti assieme? Se il forzista Salvo Pogliese crede che le due famiglie possano ancora stare assieme “in un percorso coerente di governo”, Saverio Romano (Cantiere popolare) ha ben altre idee: “Questo governo non interpreta il nostro modello di società – dice – E non possiamo lasciare al Pd la difesa dell’Europa”. Gli fa eco Lorenzo Cesa (Udc): “Bisogna essere netti con Salvini, non possiamo accettare questa deriva”. L’autonomista Pippo Reina ammonisce intanto: “La corsa a chi deve essere oggi il leader è una stupidaggine, non c’è niente da ricostruire se non la capacità di stare uniti”. Francesco Lollobrigida (FdI), tira il freno di sicurezza e ricorda a tutti che il “centrodestra paga la scelta di aver votato una legge elettorale suicida”.Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia, insiste: "Certamente c'e' bisogno di grandi opere, bisogna non bloccarle – ha detto incontrando i giornalisti a margine di Muovitalia – Noi oggi ci troviamo un ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che dice no alla Tav, no al Terzo Valico, no a tutte le infrastrutture importanti per il Paese, e no ai termovalorizzatori". Rincara la dose la senatrice azzurra Annamaria Bernini: "Ci troviamo a Catania e non posso non ricordare – dice – che si parla tanto di piani per il Sud ma non esiste un investimento che sia uno che può essere stanziato per risolvere i problemi del mezzogiorno e principalmente infrastrutture, formazione, scuola o lavoro. Il reddito di cittadinanza non è sufficiente per risolvere i problemi. Anzi, farà morire il sud di overdose di disoccupazione".