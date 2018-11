di persone, ma soprattutto, di Librino, città di 80mila abitanti che reclama il rispetto del diritto alla salute e l'apertura del promesso ospedale San Marco”. Raffaele Lanteri, medico segretario nazionale della federazione ugl Università, è preoccupato per quello che attende Catania nei prossimi mesi. Con la chiusura del pronto soccorso del Vittorio Emanuele si acuisce una situazione già gravosa sia per i medici, che per i cittadini.vecchia amministrazione regionale e comunale: chiudere il pronto soccorso del Vittorio solo con l'inaugurazione del San Marco. Nel frattempo, però, è stato inaugurato il nuovo nuovo pronto soccorso del Policlinico. Ecco la nuova mappa della sanità etnea con le criticità e i punti di forza.a sanità siciliana, un pronto soccorso unico a Catania, con l'autorizzazione per l'atterraggio dell'elisoccorso anche di notte. Una conquista. Una struttura all'avanguardia che sarebbe pronta a gestire anche, speriamo mai, grandi emergenze, nonostante sia necessaria, per raggiungere le sale operatorie del Policlinico, una mini maratona tra i corridoi che separano due complessi sanitari: i portantini dovranno spingere la barella per due lunghissimi – quando c'è un'emergenza - minuti. L'ospedale ha una shock unit, cioè una sala in cui è possibile affrontare i casi più gravi, cardiologici, per esempio, ma è sprovvisto di una “stroke” unit, cioè della possibilità di intervenire in caso di Ictus. Gli uomini del 118 sanno bene che le strutture abilitate, per questo, sono il Garibaldi Nesima e il Cannizzaro, che ha la funzione di “hub”. Difficile, però, che i cittadini lo sappiano.fronteggiare l'utenza proveniente da una delle parti più calde della città saranno i medici dell'ospedale Garibaldi centro, che rischia di essere preso, letteralmente, d'assalto. Ma il Vittorio Emanuele non è chiuso del tutto: il pronto soccorso pediatrico, per esempio, è in funzione! Come è ancora in funzione il pronto soccorso ostetrico del Santo Bambino, che fa capo alla stessa azienda.Entrambi i reparti dovrebbero essere trasferiti nel nuovo ospedale San Marco, incompiuto da 9 anni. Quando? Entro l'estate del 2019, ma alla Regione assicurano anche prima.to spostato nel nuovo pronto soccorso del Policlinico? “I bandi per le assunzioni – chiede Lanteri apertamente – quando saranno fatti? E con quali fondi dovrebbero essere assunti i nuovi dipendenti se l'azienda non ha risorse?”. Parliamo, a regime, di qualche decina di milioni di euro ogni anno.divenuti edificabili con una variante nel 2005, Scapagnini sindaco. I lavori sono iniziati nel 2008, dovevano concludersi nel giro di tre anni ma, ancora, non sono stati ultimati.In ballo c'è l'assistenza sanitaria della parte Sud di Catania, che comunque è stata sempre carente, ma soprattutto l'assistenza emergenziale di Librino. Il Garibaldi Nesima, per esempio, ospedale che lambisce Misterbianco e che, tra tutte le strutture etnee, è la più vicina a Librino, non è dotato di un pronto soccorso oltre a quello ostetrico.A conti fatti, i quartieri più importanti di Catania hanno delle strutture di grande pregio. Il San Marco chiuso resta il simbolo di una sanità – frutto di decenni di inefficienze – a due velocità. “Una sanità per i ricchi – commenta drasticamente Lanteri - ma non dimentichiamo che ci sono 80mila persone di Librino più i lavoratori della zona industriale e i villaggi a mare che restano lontani da qualsiasi presidio sanitario”.