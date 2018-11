L’incidente è avvenuto lungo la Statale che collega i Comuni di Adrano e Bronte (il sinistro autonomo è accaduto proprio nel territorio della città del pistacchio) nel primo pomeriggio di oggi, in direzione Paternò. Quattro, come detto, i feriti: per uno di loro è stato necessario il ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania tramite l’intervento dell’elisoccorso.Sul posto, oltre al personale medico del 118, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri.