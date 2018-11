A quanto risulta, un minorenne alla guida del proprio scooter sarebbe scivolato e finito sotto una macchina. Oltre ai carabinieri, sul posto anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, il magistrato di turno e il medico legale. Secondo quanto accertato, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. La vittima, un 17enne meglio conosciuto dagli amici come Roby, era alla guida dello scooter insieme con un coetaneo ed avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sotto un'auto. Il magistrato ha già disposto la restituzione della salma ai parenti. Il ragazzo che viaggiava insieme alla vittima è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania ed è stato operato nell'immediato per una frattura esposta alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita.