Maltempo: fiumi e torrenti, altri 12 mln dal governo Musumeci

Lentini e Ramacca (canali afferenti la base di Sigonella, 250mila euro); fiume Dittaino e vallone Sbarda l'Asino (in diversi Comuni, 260mila euro); Vizzini, ricostruzione argine fiume Dirillo (in prossimita' del ponte nella strada comunale Coda-Volpe, 260mila euro); Acicastello, rifacimento degli argini crollati e consolidamento fondo alveo del torrente valle Grande (in prossimita' di via Vampolieri e nel tratto in prossimita' del tombino in corrispondenza della ex strada statale 114, due interventi per 500mila euro); Scordia, torrenti Cava (in prossimita' di via Balilla, delle contrade Mindonna e Montagna, della strada 'Salto di primavera' in zona Grotta del drago, Cimitero nuovo, cinque interventi per 1,3 milioni di euro), Loddiero (contrada don Guglielmo, 260mila euro), e Archi (sottopasso ferroviario contrada Archi, 260mila euro); Milo, torrente Cubania (strada Mareneve, 250mila euro); Ramacca, torrente della Signora (attraversamento strada provinciale 112, 250mila euro), vallone Monaci (strada provinciale 25/I, 260mila euro), torrente Casitti (strada provinciale 25/I, 260mila euro), vallone Mendola (contrada Segreto, 260mila euro), fiume Gornalunga (tra monte e valle del ponte sulla strada provinciale 112, nel tratto in corrispondenza dell'immissione del vallone Mendola, due interventi per 520mila euro) e fiume Dittaino (all'altezza del vallone Sbarda l'Asino, 260mila euro); Maniace, torrenti Saracena (in prossimita' del castello e in contrada Fondaco, due interventi per 510mila euro) e Cuto' (in prossimita' della quota 705,50 e in localita' Semantile, due interventi per 500mila euro); Mineo, torrente Catalfaro (strada comunale Sento, 260mila euro); Catania, fiume Gornalunga (all'altezza dei ponti sulla strada statale 417, sulla provinciale 74/II e all'immissione del fiume Simeto, tre interventi per 780mila euro), vallone Bicocca (area industriale tra la A18 e provinciale 69/I, 260 mila euro), fiume Dittaino (tra la base militare di Sigonella, la statale 114 e la provinciale 69/II, 260mila euro).