Al presidio, promosso dalla Rete Piattaforma Librino e dalla Rete Sociale, hanno partecipato compatte tutte le sigle sindacali insieme a Protezione Civile, CAF, associazioni sportive, religiose e cittadine d’ogni genere.chiarisce le ragioni della protesta: “Più volte, anche in occasione di tavoli istituzionali, uomini politici hanno affermato che il Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele non sarebbe stato chiuso prima dell’apertura di quello del San Marco. Non hanno mantenuto, ed è grave: la zona sud del circondario catanese è oggi scoperta per dimensioni e numero di abitanti”. Si tratterebbe di almeno 60mila persone: circa 300 quelle presenti oggi. “Il Pronto Soccorso del Garibaldi riceve tutte le urgenze della nostra circoscrizione, ma non può contenerle; e le altre strutture sono troppo distanti. Insomma, rischiamo l’emergenza sanitaria”, prosegue la sindacalista. Dal 2015 l’apertura del nuovo presidio ospedaliero sarebbe differita di sei mesi in sei mesi.responsabile della Rete Sociale, “gli incidenti sul lavoro non sono rari, ieri il più recente, ma ci vuole troppo tempo per raggiungere il Pronto Soccorso più vicino”. Al Garibaldi si parla anche di pazienti in attesa nel cortile: “Non vogliamo più essere presi in giro, l’assessore Razza parla di un’apertura a Marzo 2015”, lamenta Barletta, “ma tutti insieme possiamo dimostrare che Librino non si rassegna e rivendica i propri diritti”. Rincara la dose il parroco della parrocchia Resurrezione del Signore: “Desideriamo la stessa attenzione data al resto della città: non siamo un quartiere di serie B, i politici devono impegnarsi”.“Ogni cittadino ha diritto allo stesso trattamento sanitario: e il sindaco di Catania, visto il suo incarico, ne è il garante: se per questa negligenza qualcuno ci lascerà la pelle, dovrà risponderne penalmente”. L’esasperazione è palpabile: “Dove sono i politici, che mesi fa ci mandavano lettere, chiamandoci ’cari amici’ per prendersi i nostri voti?” . E’ una voce, ma potrebbe essere davvero quella di tutti. “Stiamo lavorando a livello provinciale e regionale con la Commissione alla Sanità per rispondere all’urgenza di Librino”, assicura Saro Portale della CISL, “abbiamo un bisogno assoluto di questa struttura, sulla quale convergono utenti anche dal Calatino”. Un punto nevralgico per la provincia catanese, specie in caso di estrema emergenza: lo conferma Giuseppe Coco della Protezione Civile.si pensa ai figli, a chi abita più in periferia. Verso gli esponenti politici prevale la delusione, ma è chiaro il desiderio di un dialogo: si vorrebbe aver fiducia. “Siamo con voi e ci batteremo”, assicurano i consiglieri di quartiere. Ma si tratta appena del primo gradino d’una gerarchia percepita come nebulosa e poco affidabile. Qualcuno ricorda come cattivo auspicio una gaffe del presidente Musumeci alla visita del capo dello Stato in Gennaio. “C’è quasi l’idea di due Catanie, nord e sud divise da corso Italia, come ha rilevato recentemente un magistrato locale”, fa notare Santo Molino, che rappresenta l’Associazione Dirigenti Scolastici: “Questo ‘sud’ dev’essere valorizzato, non solo promuovendo il centro storico ma anche qualificandolo con uffici e assessorati. E’ previsto che l’ospedale San Marco ospiti strutture di eccellenza nel campo dell’ortopedia e della ginecologia, mentre nelle condizioni attuali è sempre più esposto a saccheggi e vandalismi”.originario della città satellite e deciso sostenitore della causa; accanto a lui Francesco Cappello, vicepresidente della Commissione Sanitaria regionale: “Ci siamo, ci chiediamo anche noi dov’è il sindaco e porteremo le vostre voci in Commissione ”, ha affermato il deputato: “Anche la politica ha bisogno di risposte concrete: e noi le chiederemo all’assessore Razza nel più breve tempo possibile”. Qualora ciò non si verificasse, un’ulteriore manifestazione si terrà probabilmente sotto la Prefettura: tra un paio di mesi, si dice, sperando siano gli ultimi. Ma a Librino ci credono poco.