nel rione San Berillo Nuovo, hanno visto due individui che stavano cercando di occultare una busta in un cassonetto dell’immondizia. Gli operatori, intuita l’intenzione dei due malfattori, si sono spinti a velocità verso i due, ipotizzando che ciò che si accingevano a celare fosse lo stupefacente con cui avviare lo spaccio notturno.identificato per il D’Orta, ha cercato di fermare la Volante con il proprio corpo, così da costringere l’autista a bloccare la marcia e consentire al complice di darsi alla fuga. Il capo pattuglia, sceso immediatamente dall’auto, si è messo all’inseguimento del fuggiasco, che purtroppo è riuscito a raggiungere un complice a bordo di uno scooter facendo perdere così le proprie tracce.una violenta colluttazione con lui, cagionandogli contusioni varie nel corpo refertate poi con prognosi di 10 giorni. Nel frattempo, con l’ausilio di altro personale di polizia, l’uomo, che scalciava e si dimenava come una furia è stato bloccato e arrestato. Su disposizioni dell’A.G. di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.