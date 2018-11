Non solo violenti scrosci di pioggia ma anche grandine e raffiche di vento.SI raccomanda la massima prudenza per strada a chi si trova in auto o in moto: per le prossime ore, è confermata l'allerta gialla che era stata annunciata dal Dipartimento di Protezione civile.Gli allagamenti hanno interessato, come detto, diverse zone della città: segnalazioni di interventi sono giunti al centralino dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania.In via Etnea, si registra il consueto fiume in piena impossibile da guadare con gli esercenti "ostaggio" all'interno delle proprie attività commerciali.