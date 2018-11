Questo momento suggerisce la necessità di lavorare affinché la sanità siciliana non abbia nulla da invidiare a quella delle altre regioni d'Italia". Lo ha affermato il presidente della Regione Nello Musumeci inaugurando stamane a Catania, insieme con l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, il nuovo Pronto soccorso del Policlinico di via Santa Sofia. "In pochi alcuni mesi fa - ha detto dal canto suo Razza - avrebbero voluto scommettere in questa apertura. L'auspicio del governo è che l'intera regione possa godere di presidi come quello apertasi oggi per permettere al personale medico di avere strutture adeguate e all'avanguardia capaci di dare assistenza nell'immediato al paziente". Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ed il rettore Frascesco Basile. "Offriremo - ha detto Basile - un servizio di notevole livello qualitativo al cittadino. Siamo certi che troveremo un equilibrio sulla distribuzione dei pazienti con le zone centrali riuscendo a trovare la sinergia giusta per la città di Catania e i paesi limitrofi".