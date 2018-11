il libro "Voi sapete. L'indifferenza uccide", un'analisi lucida e argomentata della drammatica situazione internazionale, della paura e della discriminazione dell'altro, della tragedia che si sta consumando in Libia e di come tutti i paesi "occidentali" ne siano consapevolmente responsabili.esperto in Relazioni internazionali, Civati ha argomentato sui più caldi temi dell'attualità politica, interna ed estera, passando dall'immigrazione all'Europa, da quel che rimane dell'internazionalismo della sinistra al Pd, dando vita a un dibattito animato su un Paese che ha bisogno di ripensare se stesso e di una parte politica che deve ricostruire il proprio percorso, che deve "Dare senso al pensiero progressista".