l’evento per ben quattro edizioni, facendosi così, desiderare parecchio. Il prossimo weekend, 17 e 18 novembre, sarà una vera e propria festa d’autunno per tutti, da 0 a 99 anni. Un po’ di shopping, una passeggiata per il centro storico, buona musica e per i più piccolini tante aree tematiche a loro dedicate.week end. Un vero e proprio inno alla sicilianità con un tocco internazionale. Un volo creativo oltre oceano, è questo lo spirito che anima Pop Up Market Sicily, una vetrina ideata da Sarah Spampinato e portata avanti dai tanti collaboratori che negli anni hanno permesso all'evento di diventare davvero grande. Un’operazione di marketing permanente a vantaggio di tutti, una narrazione positiva di tutto ciò che è Sicilia, che non si arrende, opulenta e creativa. Tutti pronti dunque, per l’ultima edizione prima di Natale.Per i più piccoli invece, in quest’edizione, due giorni ricchi di laboratori no-stop a cura di Baby Club Nettuno e Snack Eventi, spettacoli da piccole regine con le principesse Disney, workshop, laboratori ad arte con Guide Turistiche Catania e l’immancabile Pop Up (baby) Market il primo ed unico market dedicato ai piccoli “makers”. Largo spazio anche alla musica, con oltre quindici djset che si alterneranno durante il weekend, e ben due concerti live, sabato ad esibirsi saranno i “ColorIndaco” con una selezione di cantautorato italiano per poi, domenica sera, fare un tuffo nella musica rock’n’roll con il live degli Sventuras. Un tuffo nel passato con le sonorità swing di Sicilyinswing sabato sera dalle 19.30 alle 21.00, per poi lasciarsi trasportare dalle sonorità eleganti del Tango, domenica mattina dalle 11.00 alle 12.30.Mafodda e Giuseppe Spinella Ampio spazio anche all’area Onlus, come Telestrada press, Avis, UNCHR. Addiopizzo.