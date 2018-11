di aggiungersi agli operatori Dusty e occuparsi dei lavori di “rifinitura” quali lo svuotamento dei cestini, lo spazzamento delle bottiglie di vetro lasciate per terra nelle zone adiacenti i locali o della raccolta della plastica lasciata nelle aiuole.caso la Dusty, la parte sociale, rappresentata dai Missionario vincenziani di Catania che nella Locanda del Samaritano (e le altre 3 strutture da loro gestite) accolgono uomini e donne in stato di povertà o di difficile integrazione sociale e lavorativa, la parte burocratica grazie alla tempestività con cui il Centro per l’Impiego ha avviato tutte le procedure di assunzione, e la parte istituzionale il Comune che ha accolto la proposta, questo progetto innovativo potrà essere attuato.al completamento della gara ponte), i 15 nuovi operatori ecologici che al momento stanno effettuando un tirocinio formativo, saranno impiegati e seguiti poi da un tutor Dusty.Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore unico Dusty > “Faremo fare loro dei servizi che altrimenti noi non riusciremmo a portare a compimento – ha spiegato. Sarà un progetto utile perché grazie alla sensibilità di Padre Sirica, che è persona attenta e presente nel territorio, che ha individuato le persone cui poter dare quest’opportunità, abbiamo fatto rete e creato le condizioni per poter restituire la dignità perduta a queste persone”.Padre Sirica > “Sono due le grandi sofferenze umane: la mancanza del lavoro e le conseguenze anche sociali legate a questo, e la mancanza delle relazioni affettive. Tutti i fratelli accolti nelle nostre strutture hanno situazioni molto difficili. Questo progetto è una base di partenza ideale per potersi integrare con i catanesi e Catania che è una città molto generosa”.Fabio Cantarella ass.re Ambiente Comune di Catania > “Questo è un buon modello d’integrazione sociale e avviamento al lavoro. Il modo ideale per accogliere gli stranieri: dare una mano è un segno di educazione e civiltà. Imparare a guardare ai migranti come a una risorsa”.Salvatrice Rizzo direttore del Cpi di Catania > “Questa iniziativa “Gli angeli dell’Ambiente per Catania” è il segno tangibile di come domanda (il lavoro) e risposta (il progetto) si siano incontrate, nella trasparenza e nella legalità. Di rado il privato si avvale del Centro per l’impiego: non è questo il caso. Se l’impresa si fosse avvalsa di altri percorsi burocratici, i tempi sarebbero stati molto più lunghi”.