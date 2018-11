, nell’ambito del c.d. Modello Trinacria hanno dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale del quartiere di Librino, privilegiando la prevenzione e repressione di reati in genere, delle violazioni al Codice della Strada, delle violazioni al regime delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali e degli altri fenomeni d’illegalità evidenti. Per il predetto servizio sono stati impiegati alcuni equipaggi automontati del Commissariato coordinatore e alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Municipale.controllate 43 persone e 10 veicoli, inoltre sono state elevate 29 contravvenzioni al C. d. S di cui: 5 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile,. 6 per guida di motoveicolo senza casco, 2 per guida senza patente, 7 per mancata revisione, 2 per mancata esibizione di documenti, 3 per inottemperanza all’Alt Polizia, 3 per uso di cellulare alla guida di veicolo e 1 per divieto d’accesso. Per le suddette violazioni si è proceduto a 2 sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e 2 fermi amministrativi per guida senza patente e mancato uso del casco. Icommerciali, in particolare sono stati controllati due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, i quali sono stati sanzionati per la mancanza di autorizzazione comunale, la cui sanzione prevista è di 308,00 euro e, per la mancanza dei requisiti professionali, sanzione prevista di 3.098,00 euro. Ai due suddetti esercenti è stata inoltre contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico mediante l’esposizione dei prodotti ortofrutticoli che, stante la mancanza dei suddetti requisiti, sono stati sequestrati e donati a enti benefici.con le prescritte autorizzazioni ma, occupava una porzione di suolo pubblico maggiore di quella autorizzata, motivo per il quale è stata elevata la relativa contestazione amministrativa ai sensi del C.D.S. Complessivamente, tra verbali di contravvenzione al C. di S. e quelli elevati nei confronti dei suddetti esercenti, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari a 28.000 euro di cui 7.000 euro circa per le sanzioni amministrative e 21.000 euro per sanzioni al C.d.S..tentato di darsi alla fuga, forzando il posto di controllo, hanno proceduto alla perquisizione di quest’ultima rinvenendo due dosi di marijuana. L’uomo, peraltro senza patente, è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, inoltre si è proceduto a contestare la guida senza patente, per la quale è prevista una sanzione superiore ai 5.000,00 euro e al sequestro del veicolo. Infine, durante il servizio, si è proceduto al controllo di 18 soggetti sottoposti ad arresti e detenzione domiciliare, senza che si riscontrassero violazioni di sorta.