La donna unitamente al marito era partita da Taormina (ME), alle prime luci dell’alba di ieri mattina, ed entrambi si erano avventurati, senza l’ausilio di guide alpine, per uno dei sentieri più panoramici, ma anche pericolosi, dell’Etna, ossia quello che dalla Serra delle Concazze, passando per Rocca della Valle, porta all’Osservatorio di Pizzi Deneri, alla quota di 2.847 metri sul livello del mare.

La turista che presentava diversi traumi ed era in preda a shock termico, veniva raggiunta dai soccorritori, coperta con speciali teli termici e posizionata su una barella spinale.

sull’Etna una turista olandese che nel corso di un’escursione è rimasta vittima di un grave incidente.ghiaccio e precipitata rovinosamente a valle per trecento metri.Il marito, accortosi della gravità delle condizioni della consorte, ha contattato il numero unico di emergenza 112, e la Sala Operativa del 118 ha immediatamente attivato i soccorsi, allertando i militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) di Etna Nord, e mettendo a disposizione una propria eliambulanza dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.Dopo un primo sorvolo dell’area dove si trovavano i due escursionisti, le unità di soccorso si coordinavano per sbarcare sul luogo, con l’ausilio dell’elicottero del SUES 118, un Finanziere SAGF e un volontario del SASS, per poter così prestare tempestivamente le prime cure alla malcapitata e fornire alle altre squadre, che stavano intanto sopraggiungendo da terra, le necessarie indicazioni sui materiali di cui dotarsi per il trasporto del ferito. L’operazione di sbarco dei due soccorritori, non potendo l’elicottero atterrare sul terreno sabbioso delle ceneri dell’Etna, è stata eseguita su alcune rocce in hovering, ossia con l’elicottero fermo in aria a pochi centimetri dal suolo.