L'incontro si aprirà con il saluto del presidente del Tar Catania Pancrazio Savasta e del segretario generale della Giustizia Amministrativa, presidente Gabriele Carlotti, in rappresentanza del Consiglio di Stato, cui seguiranno gli interventi del prefetto Claudio Sammartino, del sindaco Salvo Pogliese, del presidente della Corte d'Appello Giuseppe Meliadò e del rettore Francesco Basile. In rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, presenzierà il comandante della Legione della Sicilia, generale di brigata Giovanni Cataldo. Alla cerimonia seguirà l'evento congressuale dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma), introdotto da Gia Serlenga, vice presidente Anma e dal presidente di Sezione del Tar Francesco Brugaletta, sui temi della giustizia amministrativa al servizio dei cittadini e come garanzia di legalità, cui parteciperà una rappresentanza degli studenti degli Istituti scolastici catanesi. La giornata si concluderà nel pomeriggio con la tavola rotonda introdotta dal Presidente dell'Anma Fabio Mattei, dal rettore Francesco Basile e dall'Avvocato dello Stato di Catania Angela Palazzo, su "Giudice amministrativo come garanzia di legalità" e sulla "legalità amministrativa come volano dello sviluppo economico". L'evento di domani al Tar Catania rientra tra le tappe del "congresso itinerante" promosso dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma), che dopo Milano, Napoli e Catania, proseguirà il 22 novembre a Firenze, il 30 a Bari e si chiuderà a Roma l'8 febbraio 2019 con l'intervento del Presidente della Corte Costituzionale. Obiettivo dell'iniziativa promossa dal Tar siciliano insieme all'Anma è quello di promuovere la cultura della legalità attraverso la memoria da tramandare ai più giovani. (ANSA).