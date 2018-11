, che non è in grado di corrispondere gli stipendi per il mese di ottobre. Benzina sul fuoco per un settore che ha già manifestato segni di insofferenza per i mancati emolumenti. Anche una sola mensilità a molti dei lavoratori pesa come un macigno nella gestione dell'economia familiare.nero su bianco l'impossibilità di pagare gli stipendi. "La presente per comunicarvi - si legge - che, a causa dell'ingente credito da noi vantato nei confronti dell'Amministrazione comunale di Catania e delle mancate rimesse da parte della stessa amministrazione comunale, non saremo, nostro malgrado, nelle condizioni di corrispondere le retribuzioni relative al mese di ottobre 2018".o la Nona strada della zona industriale per ottenere risposte e certezze sul pagamento delle spettanze. Che però, secondo l'assessore alla Nettezza Urbana devono essere pagate a trenta giorni. L'unica fattura non corrisposta dal Comune, secondo quanto assicurato dal delegato del sindaco Pogliese, è quella di ottobre che la ditta ha emesso all'inizio del mese di novembre. "Ho già detto a Dusty che non accetto questo tipo di comportamento - tuona l'assessore. Pretendo che paghino gli stupendi ed eroghino il servizio. Le fatture vanno pagate, secondo capitolato, a 30 giorni dall'emissione. La prima fattura è stata emessa per il periodo dal 17 settembre al 30 settembre. È datata primo ottobre - continua - ed è stata pagata da Banca sistema che ha anticipato l'80 per cento delle somme".decurtandole dalle fatture. "La Dusty deve pagare gli stipendi - insiste l'assessore - perché chi vince l'appalto sa che esiste un rischio di impresa, che le fatture possono essere pagate in ritardo. In questo momento siamo in difficoltà (cosa tra l'altro nota anche prima della dichiarazione della Corte dei conti n.d.r.) ma i soldi dalla Regione arriveranno presto e pagheremo".e sia intervenuta tramite la Prefettura anche per le somme che la Seneco deve ai lavoratori per i 17 giorni di settembre, oltre a ferie non godute e Tfr. "Ho avviato -dice - insieme al sindaco e al prefetto, in iter per cui ci siamo sostituiti alla senEco e stiamo intervenendo al posto della ditta per pagare gli arretrati, che poi compenseremo. In ogni caso - conclude - siamo in regola e io non accetto queste forme di pressioni. I comunali hanno preso lo stipendio a settembre....".