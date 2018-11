In tale contesto, sono stati controllati 454 veicoli e 76 persone.

I controlli di polizia hanno consentito di accertare 38 violazioni al Codice della Strada, in maggior numero per mancata copertura assicurativa, mancata revisione dei veicoli e per mancato uso del casco protettivo.

controlli sono stati estesi anche a 5 attività commerciali: in due casi, è stata accertata e contestata l’omessa istallazione del misuratore fiscale. Inoltre, sono state irrogate sanzioni amministrative per l’esercizio della professione senza autorizzazione amministrativa e per la mancanza dei requisiti professionali: si tratta di soggetti totalmente sconosciuti al fisco. La merce sequestrata è stata donata alla locanda del Samaritano gestita da Padre Mario. contestata l’omessa istallazione del misuratore fiscale. Inoltre, sono state irrogate sanzioni amministrative per l’esercizio della professione senza autorizzazione amministrativa e per la mancanza dei requisiti professionali: si tratta di soggetti totalmente sconosciuti al fisco. La merce sequestrata è stata donata alla locanda del Samaritano gestita da Padre Mario.

In totale, sono state elevate sanzioni per 30.565 euro; inoltre, sono stati controllati 17 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Lo scorso 13 novembre, nell’ambito del noto piano d’azione “Modello Trinacria”, il personale del Commissariato Borgo-Ognina e del Reparto Prevenzione Crimine, in collaborazione con Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere di Picanello.Infine, nei giorni scorsi, sempre a cura di agenti del Commissariato Borgo-Ognina, sono state indagate, in stato di libertà, 7 persone ritenute responsabili del reato di furto di energia elettrica, precedentemente accertato.