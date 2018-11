- AIFVS Onlus organizzano, domenica 18 novembre 2018 dalle ore 9 alle ore 21 in piazza Stesicoro (Catania), la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada 2018 in memoria di Mimmo e Salvatore Crisafulli e di tutte le vittime della strada. In tale occasione saranno affissi striscioni. Verranno letti i nomi delle vittime con lancio di palloncini. Diffusione di materiale significativo. Durante la serata, al centro della piazza sarà disegnato un grande cuore con lumini rossi a batteria/candela. Partecipa all’iniziativa anche la Fiab Catania MONTAinBIKE Sicilia Asd. “Questo è il primo anno che il Governo Nazionale ha riconosciuto questa giornata per ricordare i nostri angeli che sono venuto a mancare – ha commentato Pietro Crisafulli, presidente di Sicilia Risvegli Onlus e regista del film La voce negli occhi - Bisogna ricordare per non dimenticare. Negli ultimi anni, in Italia, i dati Aci Istat segnano un incremento di decessi, tanto che rispetto al 2010 il nostro Paese regredisce pesantemente nel percorso per la riduzione della mortalità sulle strade, scendendo dal 14° al 18° posto nella graduatoria europea della sicurezza stradale. L’obiettivo europeo – ha aggiunto Crisafulli – di ridurre del 50% entro il 2020 l’incidentalità rispetto al 2010 è sicuramente irraggiungibile per mancanza di interventi adeguati. Vi aspettiamo per ricordare i nostri angeli”. Il regista ha auspicato che il Comune si attivi per dedicare una piazza o una via alle vittime sulla strada e ha lanciato un appello: “Illuminare un monumento simbolo di Catania per ricordare le vittime sulla strada".